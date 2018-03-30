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Мурманская область. Арктика30.03.18 07:20

Депутаты работу уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области посчитали неудовлетворительной

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, заместитель губернатора Г. Стратий, представители органов исполнительной власти, муниципальных образований. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой. Парламентарии рассмотрели порядка 30 вопросов.

В центре внимания депутатов были законопроекты социальной направленности. В их числе - проект закона, вносящий изменения в закон «О государственной социальной помощи в Мурманской области», которые коснутся северян, получающих социальную пенсию. Он принят в первом чтении и окончательной редакции.

Областные законодатели рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект, который вносит изменения в региональный закон, наделяющий органы местного самоуправления со статусом городского округа и муниципального района полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан. В частности, предлагается закрепить за органами опеки и попечительства полномочия по учёту граждан, признанных безвестно отсутствующими, а также возможность выступать законным представителем лица, в отношении которого ведется производство о применении мер медицинского характера.

Процедуру окончательного чтения прошёл законопроект «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О развитии сельского хозяйства Мурманской области», который разработан в целях создания возможности поддержки и развития научных и образовательных организаций в регионе, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

Депутаты обсудили законопроекты в сфере организации транспортного обслуживания. Один из них вносит изменения в законы «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области». Ряд органов местного самоуправления муниципальных образований наделяются отдельными государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования. Данный проект закона принят в первом чтении.

О состоянии правопорядка на территории области и о результатах деятельности УМВД в 2017 году присутствующих проинформировал временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД РФ по Мурманской области Руслан Ялалов. Он отметил снижение уровня преступности по тяжким и особо тяжким преступлениям. Однако актуальной проблемой в регионе по-прежнему остаются мошенничества с использованием современных технологий. В числе пострадавших оказываются, как правило, пожилые люди. Немалые усилия предпринимаются в сфере профилактики подобных преступлений. В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах, связанных с работой управляющих компаний, незаконным предпринимательством, обеспечением безопасности дорожного движения. Дума приняла отчёт к сведению.

Депутаты заслушали и приняли к сведению отчёт Бориса Когана о деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на территории региона в 2017 году. Отмечалось, что рассмотрено 400 обращений граждан, направлено 1349 запросов и писем, касающихся соблюдения прав и законных интересов ребёнка. По заявлениям и сообщениям граждан о неблагополучии ребенка направлено более 150 запросов субъектам профилактики, ответственным лицам, при подтверждении фактов приняты меры и действия по защите прав ребёнка. Также решались вопросы помощи в предоставлении ребенку необходимых медицинских услуг и лекарственного обеспечения, правового просвещения несовершеннолетних, их законных представителей, педагогических работников в области соблюдения федерального и регионального законодательств.

Региональные парламентарии заслушали доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрия Барышева в прошлом году.

Отмечалось, что всего уполномоченным принято 65 обращений по различным вопросам, в частности, по проблемам арендных отношений в. муниципальных образованиях. В числе трудностей работы докладчик называл отсутствие у уполномоченного штатного аппарата и необходимых консультативных ресурсов, неудовлетворительная материально-техническая обеспеченность. Депутаты обратили внимание на недостаточное взаимодействие с предпринимательским сообществом в муниципальных образованиях области. Дума приняла доклад к сведению и решила считать деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области неудовлетворительной.

Депутаты заслушали и приняли к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты области в 2017 году.

Председатель КСП области Елена Кашапова проинформировала, что из 50 исполненных мероприятий наибольшую долю составляют экспертно-аналитические. Также продолжена практика применения мер административного воздействия - счётной палатой в 2017 году составлены и направлены в суд 20 протоколов об административных правонарушениях. По количественному показателю наибольшая часть нарушений (440 нарушений, или 60,6% от общего количества) отнесена к нарушениям при осуществлении государственных закупок. По результатам проведенных мероприятий сумма средств, подлежащая возврату, составила 33225,4 тысячи рублей, из них восстановлено 5342,8 тысячи рублей.

 

 

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MotoRin
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