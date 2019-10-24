Депутаты рассмотрели 30 вопросов за один день

Вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в нём приняли участие депутаты регионального парламента, губернатор области, представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, муниципальных образований. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарии рассмотрели порядка 30 вопросов.

В окончательной редакции был принят проект закона, продляющий на 2020 год действие закона Мурманской области «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников». Закон показал высокую заинтересованность медицинских работников в его реализации, был получен положительный опыт содействия медицинским работникам в приобретении жилья. Дума приняла законопроект в первом чтении и окончательной редакции. Далее планируется постановлением правительства Мурманской области в 2020 году повысить размер указанной выплаты путём увеличения процента, применяемого при расчёте (с 20 до 50), и увеличить с 5 до 10 лет срок работы в медицинской организации получивших выплату медицинских работников. Это будет дополнительной мотивацией врачей к продолжению трудовой деятельности на территории региона.

В 2019 на содействие медицинским работникам в приобретении жилья бюджетом Мурманской области выделено 13 млн 768,0 тысяч рублей, выплаты планируется предоставить 30-35 семьям медицинских работников. В 2020 году для обеспечения выплатой такого же количества семей с учётом повышенного процента расходы областного бюджета составят 34 млн 420,0 тысяч рублей.

В центре внимания были проекты законов, связанные с корректировкой бюджетной и налоговой сферы. Они разработаны в связи с изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации и уточняют полномочия участников бюджетного процесса, а также формы межбюджетных трансфертов и подходы к их распределению.

Депутаты рассмотрели и решили внести поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 16 федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Он направлен на установление ограничений в отношении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в части установления минимальной площади зала обслуживания посетителей (общей площадью не менее 20 квадратных метров) и требования по соблюдению регионального законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан. Также предлагается наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе, и на полный запрет осуществления этого вида деятельности.