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Мурманская область. Арктика31.05.17 07:35

Депутаты рассмотрели обращение рыбного порта по снятию с предприятия обязанности по теплоснабжению городских домов

Вчера в Мурманской областной думе прошло заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Членами комитета после обсуждения во втором чтении и окончательной редакции рекомендованы к принятию следующие проекты законов: «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Мурманской области»; «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов».

В целях устранения возможности двоякого толкования рядя положений регионального закона о господдержке инвестиционной деятельности, было предложено уточнить порядок принятия профильным министерством области решения о включении организации в реестр участников региональных инвестпроектов. Корректировка вносится с учётом норм федерального законодательства, в том числе положений об истребовании недостающих сведений по межведомственному запросу.

Также был рассмотрен проект закона, который устанавливает срок введения в действие ряда норм, касающихся государственного регулирования цен с 1 января 2018 года.

Члены комитета одобрили принятие законопроектов в первом чтении.

Ещё одним пунктом повестки заседания стало обращение трудового коллектива Мурманского морского рыбного порта с просьбой снять с предприятия обязанность по теплоснабжению улиц Фестивальная, Новосельская, Песочная, Заречная, Подгорная и Пригородная начиная с отопительного сезона 2017-2018гг. ввиду большой финансовой нагрузки.

Как отметил заместитель председателя Совета депутатов Мурманска М.В. Белошеев, уже началась организационная работа по переселению в маневренный фонд 289 человек, которые сейчас проживают в домах на улицах Новосельская, Заречная и Песочная, а также подготовка к строительству блок – модульной котельной на Фестивальной, которое планируется завершить в следующем году.

Авторы обращения видят решение проблемы в заключении соглашения с администрацией города о компенсации финансовых убытков порта за отопительный сезон 2017-2018 гг., а также в депутатском контроле над своевременным переселением граждан и строительством котельной.

Комитет принял информацию к сведению.

Подводя итоги, председатель данного комитета Максим Белов не исключил возможности возвращения к обсуждению этого вопроса осенью текущего года.

 

 

 

 

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