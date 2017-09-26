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Мурманская область. Арктика26.09.17 16:05

Депутаты рассмотрели законопроекты, связанные с предоставлением льгот по налогу на имущество организаций, реализующих приоритетные или стратегические инвестиционные проекты

Сегодня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. «Начинается работа над законопроектами, связанными с подготовкой бюджета 2018 года», – подчеркнул Борис Пищулин в начале заседания.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали одобрить в первом чтении законопроект, вводящий единообразие формулировок в методики расчета субвенций на выполнение отдельных переданных органам местного самоуправления государственных полномочий в части норматива затрат на одного специалиста.

В центре внимания региональных парламентариев были законопроекты, связанные с предоставлением льгот по налогу на имущество организаций, реализующих приоритетные или стратегические инвестиционные проекты. Они разработаны на основе анализа правоприменительной практики регионального налогового законодательства и уточняют нормы действующих законов «О налоге на имущество организаций» и «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области».

В частности, вносится дополнение, предусматривающее, что на момент подачи инвестором заявки о государственной поддержке инвестиционный проект должен находиться в стадии осуществления капитальных вложений. Кроме того, в отношении проектов, направленных на создание новых производств, действие льготы по налогу на имущество предлагается распространить, в том числе, на имущество, созданное, приобретенное в рамках приоритетного или стратегического инвестиционного проекта в течение периода, не превышающего 24 месяцев, предшествующих дате подачи инвестором заявления о предоставлении господдержки. Законопроекты вступают в силу с 1 января 2018.

Борис Пищулин отметил важность законопроектов и необходимость их обсуждения всеми заинтересованными сторонами, которые могли бы высказать свои предложения. В связи с этим комитет рекомендовал принять законопроекты только в первом чтении.

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