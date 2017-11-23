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Мурманская область. Арктика23.11.17 14:53

Депутаты рассмотрят законопроект, который расширяет полномочия областной Думы в сфере приграничного сотрудничества

Сегодня проходит заседание Мурманской областной Думы. В повестке дня региональных парламентариев около 20 вопросов. В их числе изменения в бюджет текущего года.

Говоря об особенностях корректировок в действующий бюджет, глава регионального парламента Сергей Дубовой в своем комментарии перед началом заседания отметил, что сокращаются доходы и расходы, снижается верхний предел государственного долга. В законопроекте учтено поступление дополнительных дотаций из федерального бюджета в объеме 555 миллионов рублей за достижение наивысших показателей темпов роста налогового потенциала.

- Отрадно, что планируется увеличение финансирования на льготное лекарственное обеспечение, на завоз топлива в отдаленные населенные пункты области. 42 миллиона рублей выделено на снос аварийных домов в Кандалакше, Зеленоборском, Териберке, более 63 миллионов рублей предусмотрено на погашение задолженности медицинских учреждений по налогам и сборам, - пояснил Сергей  Дубовой. - Уточнения в бюджет касаются и муниципальных образований. Так, дополнительные средства в виде дотаций планируются на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Кроме того, предусмотрено проведение реструктуризации муниципального долга, уменьшены расходы на обслуживание государственного долга.

Также председатель Думы отметил, что в повестке - проект закона, вносящий изменения в статью 4 закона «О налоге на имущество организаций», законопроект, вносящий изменения в отдельные законодательные акты по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.

Планируется рассмотреть законопроект, который расширяет полномочия областной Думы в сфере приграничного сотрудничества, что позволяет региональному парламенту быть включенным в процесс подготовки международных программ и считаться полноправным участником приграничных отношений.

Депутаты обсудят проект федерального закона, вносящий изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. По мнению Сергея Дубового, он является замечательным примером конструктивного сотрудничества всех уровней власти. Предложения внести изменения в Жилищный кодекс поступили от Совета депутатов г Апатиты, областная Дума поддержала концепцию и направила инициативу на обсуждение в Совет законодателей России. Комиссия Совета законодателей отметила, что законопроект заслуживает внимания, и предложила внести в него определенные поправки.

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