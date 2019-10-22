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Мурманская область. Арктика22.10.19 12:11

Депутаты ратуют за дополнительные меры мотивации врачей работать в Мурманской области

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты обсудили законопроект, который касается продления срока действия регионального закона «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников».

- Этот закон действует уже два года и показал высокую заинтересованность среди медицинских работников. Но его действие истекает 31 декабря этого года. Предлагается продлить его работу на 2020 год и постановлением областного правительства увеличить размер выплат путём увеличения процента при расчёте с 20% до 50% и обязательный срок работы в медицинских организациях региона с 5 до 10 лет. Думаю, что эта мера послужит дополнительной мотивацией врачей работать в Мурманской области, - отметила Надежда Максимова.

Комитет поддержал данный законопроект и предложил областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Также парламентарии обсудили предложения по внесению изменений в госпрограмму Мурманской области «Развитие здравоохранения». Данные корректировки связаны с необходимостью своевременно включить в федеральный адресный инвестиционный проект по реконструкции комплекса зданий Мурманского областного онкологического диспансера, а также с необходимостью закупки лекарственных препаратов.

Парламентарии решили поддержать предложения и утвердить предлагаемое заключение по внесению изменений в госпрограмму.

Комитет рекомендовал областной Думе принять в первом чтении законопроект «О детях войны в Мурманской области». Документ устанавливает меры социальной поддержки гражданам России, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживают и получают пенсию на территории Мурманской области. Данной категории северян предложено установить ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, ежегодные выплаты к Дню Победы и годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, первоочередное оказание медпомощи и первоочередной прием в организации социального обслуживания. Указанными мерами соцподдержки смогут воспользоваться почти четыре тысячи человек. На реализацию законопроекта понадобится дополнительно более 45 миллионов рублей из регионального бюджета.

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