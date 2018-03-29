Депутаты ратуют за господдержку научных и образовательных организаций в регионе, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили проект областного закона, который предусматривает господдержку научных и образовательных организаций в регионе, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции. В частности, это коснётся организаций, которые ведут научные исследования в области земледелия, растениеводства и располагают необходимой инфраструктурой и землями.

– В среднем каждый год в Мурманской области производится и реализуется населению семенной материал, который может быть использован как сельхозпроизводителями, так и для личных нужд северян. Оказание мер господдержки может способствовать укреплению материальной производственной базы производителей, позволит им более эффективно разрабатывать и внедрять новые технологии с использованием современных научно-технических достижений в такие сферы сельского хозяйства, как растениеводство, кормопроизводство и животноводство, – отметил Валерий Пантелеев.

Комитет рекомендовал областной Думе принять данный законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также парламентарии рассмотрели и поддержали проект закона Мурманской области, который касается предоставления права пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Участки предоставляются без проведения конкурсов и аукционов, но лишь юридическим лицам, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на период выполнения соответствующих работ. Кроме того, с 1 января 2019 года на субъект возлагаются полномочия по предоставлению права на добычу подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами, огородническими некоммерческими товариществами для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.