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Мурманская область. Арктика10.07.17 10:29

Депутаты разные нужны, депутаты разные важны

Если территориальные избирательные комиссии в настоящее время усиленно готовятся к выборной кампании этого года, то вот особой активности граждан и партий на этом направлении пока  не наблюдается, хотя до 10 сентября остаётся не так и много времени.

На сегодняшний день подали заявления о желании участвовать в тех или иных муниципальных выборах только 11 человек. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, для участия в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 5 уже заявили своё участие самовыдвиженцы Егор Арефьев (25.07.1994 года рождения, временно не работает), Анна Богоносцева (15.12.1980 года рождения, начальник производственно-технического отдела ООО «Кадастровые инженеры») и Антон Набатов (2.07.1988 года рождения, курьер АО «ФРЕЙТ ЛИНК» филиал «Фрейт Линк Мурманск»).

Появились жаждущие поработать на благо народа и в ЗАТО Александровск, где 3 сентября должны пройти дополнительные выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Александровск по одномандатным избирательным округам №№ 1, 3. На сегодняшний день в теризбирком  подали документы три человека: два самовыдвиженца и один от Александровского местного отделения партии «Единая России».  Самовыдвиженец Сергей Семенников  родился в 1973 году, работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Полярный.  Хочет поучаствовать в избирательной гонке и самовыдвиженец  Николай Лысенко 1959 года рождения, заместитель генерального директора ООО «ДомСервис» г.Полярный. А вот «Единая Россия» направляет на выборы Ольгу Гарагуля 1961 года рождения, директора Государственного областного казенного учреждения «Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения».

Проявили уже некоторую заинтересованность к избирательной гонке и жители ЗАТО п.Видяево, где в теризбирком уже поступили документы от трёх претендентов на депутатские кресла в Совете депутатов ЗАТО п.Видяево пятого созыва. Это два единоросса и один самовыдвиженец: Яна Пашалы 1969 года рождения, педагог-библиотекарь  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»; Андрей Половецкий 1971 года рождения, инженер в\ч 77360-Б и самовыдвиженец Ольга Патраманская 1973 года рождения, директор муниципального казенного учреждения образования «Центр Методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево.

Встрепенулись жители Ковдорского района, где 10 сентября пройдут выборы в Совета депутатов пятого созыва. В теризбирком поступили документы от двух претендентов – самовыдвиженцев. Это: Нина Агеева1962 года рождения, врач-терапевт филиала ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница» и Александр Енцов 1984 года рождения, специалист по информационным системам МКУ Управление образования Ковдорского района.

В дополнительных выборах  депутата Совета депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 изъявил желание принять участие пока только один самовыдвиженец – Юрий Нефедов 1964 года рождения, методист по спорту МБУ «Культурно-спортивный центр».

Комментарии

№ 110.07.17 12:15 - skromnijопять в депутаты директора и врачи лезут, как это надоело
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Последние комментарии

Иван Харитонович
10.07.17 12:20
Самый прекрасный День рыбака был при Субботине, мере Мурманска и Дмитриенко - губере. Это в 2010 году. Тогда на стадионе был прекрасный концерт, фонтаны били, Нептун со свитой на машине приезжал - гр
Комментарий к новости:В Мурманске на День рыбака Нептун не пришёл
skromnij
10.07.17 12:15
опять в депутаты директора и врачи лезут, как это надоело
Комментарий к новости:Депутаты разные нужны, депутаты разные важны
Надежда Р.
09.07.17 20:39
спасибо за хороший репортаж о Дне рыбака, подмечено всё верно, рыбу лучше продавать перед праздником а не во время концертной программы.
Комментарий к новости:В Мурманске на День рыбака Нептун не пришёл
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