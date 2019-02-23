Депутаты регионального парламента поздравили северян с Днём защитника Отечества

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в праздничном вечере, который прошёл во флотской столице – Североморске. Спикер регионального парламента отметил, что для жителей Кольского Севера этот праздник имеет особое значение, поскольку здесь базируется самый современный и мощный флот страны:

– В этот день особенно ощутима незримая связь с нашими доблестными предками и преемственность поколений. Военная служба всегда была опорой российской государственности. Быть защитником Отечества – воином-североморцем всегда было уважаемо, почетно и престижно. Уверен, так будет всегда!

Сергей Дубовой поздравил с наступающим праздником всех моряков-североморцев: и тех, кто несет боевое дежурство в море и тех, кто укрепляет оборону государства на берегу. Парламентарий пожелал им крепкого здоровья, мира и надежного тыла.

В Мурманске в ДК им. С.М. Кирова в тот же день состоялся праздничный концерт. Свои номера показали творческие коллективы Мурманской области.

Первый вице-спикер Думы Владимир Мищенко поздравил северян с наступающим праздником, отметив, что 23 февраля считается днем всех российских мужчин, каждого, кто своим трудом приумножает богатство и славу нашей страны:

– Сегодня прекрасный повод вспомнить об очень важных вещах: верности долгу, чести, доблести. Очень важно сохранить и приумножить наши многовековые традиции, привить подрастающему поколению интерес к истории и славным подвигам предков. Пусть молодые люди, которым предстоит исполнить свой долг перед Родиной, вырастут достойными своих отцов и дедов, станут настоящими мужчинами – опорой семьи, опорой государства.