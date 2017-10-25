Депутаты регионального парламента приняли участие в заседании Программно-целевого совета Мурманской области

Представительство депутатского корпуса в составе ПЦС расширилось. В него включены еще пять депутатов: Михаил Антропов, Михаил Ильиных, Лариса Круглова, Надежда Максимова, Валерий Пантелеев. Кроме того, в этом году увеличился и спектр вопросов, рассматриваемых рабочими группами Совета. Теперь они не только обсуждают предложения по внесению изменений в действующие региональные госпрограммы, но и анализируют эффективность их реализации.

На заседании Программно-целевого совета отмечалось, что впервые в бюджет региона на очередной финансовый период включены два проекта, отобранных советом по проектной деятельности - это здание детского технопарка «Кванториум» и мастер-план развития Терского поселения Териберка.

- Формирование бюджета – сложная задача, которая должна решаться не только с учетом экономического и стратегического планирования региона, но и исполнения социальных гарантий, за которые власть несет ответственность перед своими гражданами, - отметил в своем выступлении глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Сегодня наша задача – обеспечить устойчивость бюджета, нацелить усилия всех органов власти на эффективное использование средств, соблюдение баланса между социальными обязательствами и инициативами, направленными на развитие экономики региона.