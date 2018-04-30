Депутаты регионального парламента приняли участие в заседаниях рабочих групп Программно-целевого совета

Об итогах реализации госпрограммы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год и предложениях по повышению ее эффективности шла речь на рабочей группе по направлению «Устойчивый экономический рост».

Депутаты интересовались положением предприятий аквакультуры, сельхозпроизводителей в регионе, их производственными мощностями и вопросами реализации продукции агропромышленного комплекса области.

Прозвучало, что в целом в минувшем году отмечался рост эффективности программы в области сельского хозяйства, выше запланированных показателей удалось реализовать мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий, вырос объем производства рыбоперерабатывающими береговыми предприятиями.

Вопросы развития систем водоснабжения и водоотведения обсуждались на заседании рабочей группы по направлению «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона». В частности, речь шла о реконструкции производственно-технологических комплексов очистных сооружений в поселках Шонгуй и Кильдинстрой Кольского района. В минувшем году была разработана проектная документация, заказчиком которой является ГОУП «Мурманскводоканал», и при наличии средств работы могут быть начаты в 2018 году.

- Законодательная и исполнительная власть региона готовится к рассмотрению отчета об исполнении бюджета области 2017 года, который мы ожидаем получить к концу мая. Сейчас подводятся итоги реализации всех мероприятий за прошлый год. Мы должны понимать, что удалось сделать достаточно успешно, а над чем предстоит еще поработать, поэтому подробно изучается каждая подпрограмма, – отметил Борис Пищулин.