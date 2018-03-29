Депутаты региональной Думы собираются заслушать начальника УМВД РФ по Мурманской области и отчёт КСП

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Всего в повестке дня – порядка 30 вопросов.

Региональные парламентарии рассмотрят в первом чтении проекты законов, вносящие изменения в законы «О государственной социальной помощи в Мурманской области», «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области». Во втором чтении депутаты обсудят законопроект «О внесении изменений в закон Мурманской области «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области».

Региональные парламентарии планируют рассмотреть вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 25 Жилищного кодекса Российской Федерации».

На заседании Думы заслушают отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории области и результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2017 году.

В повестке дня - доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на территории Мурманской области в 2017 году.

Также предполагается заслушать доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области и отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты области в 2017 году.