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Мурманская область. Арктика26.06.19 13:50

Депутаты рекомендуют принять проект закона, передающий полномочия по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в МКД региональному Министерству строительства и территориального развития

В Мурманской областной Думе  прошло заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова. Депутаты рассмотрели поправки и рекомендовали принять во втором и окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в законодательные акты по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона.

Законопроект регулирует порядок предоставления информации о наличии у собственников помещений в многоквартирном доме задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, использования средств Фонда капитального ремонта в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Региональные законодатели одобрили внесение изменения в статью 19 закона «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», которое сокращает с двух месяцев до одного срок ознакомления и согласования проектов карт-схем с собственниками или пользователями зданий, строений, сооружений, земельных участков, находящихся в границах прилегающих территорий, а также с иными заинтересованными физическими и юридическими лицами. Принятие законопроекта будет способствовать формированию безопасной, комфортной и привлекательной современной городской среды на территориях муниципальных образований.

Также рекомендовано принять проект закона, передающий полномочия по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, региональному Министерству строительства и территориального развития.

Депутаты обсудили и поддержали законодательную инициативу парламентариев Удмуртии. Проект федерального закона направлен на расширение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации при установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

- Закусочные, бары и прочие заведения, продающие круглосуточно алкоголь, которые зачастую работают круглосуточно в жилых домах - это общая проблема для всех регионов России, - подчеркнул Максим Белов. - Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания должным образом не регламентирована, что создаёт благоприятную почву для деятельности различного уровня питейных заведений.

Наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать дополнительные ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, предусмотренное этим законопроектом, будет способствовать обеспечению общественного порядка и защите прав граждан на тишину, отдых и безопасность в местах их непосредственного проживания.

 

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