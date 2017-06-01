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Мурманская область. Арктика01.06.17 12:34

Депутаты решали, что можно, а чего нельзя делать с Гербом и Флагом Мурманской области

1 июня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Комитет рекомендовал областной думе принять в первом чтении проект областного закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Его предлагается дополнить статьей нового содержания, предусматривающей административную ответственность за нарушение порядка официального использования Герба Мурманской области и (или) Флага Мурманской области, а также порядка использования официальных символов муниципальных образований Мурманской области.

По мнению авторов законопроекта, совета депутатов г.Мурманска, отсутствие норм, устанавливающих административную ответственность за нарушение порядка использования официальных символов Мурманской области и официальных символов муниципальных образований Мурманской области, влечет беспорядочное и самовольное использование таких официальных символов, что, в свою очередь, принижает их значимость.

Размер административных штрафов определен в размере установленных статьей 17.10 КоАП РФ (на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей).

Также в первом чтении комитет поддержал изменения в региональный закон «О Гербе и Флаге Мурманской области». Согласно предложенным коррективам, не допускается использование Герба Мурманской области, в том числе его изображения:

– в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан;

– на вывесках, печатях, штампах и бланках индивидуальных предпринимателей и организаций, за исключением государственных органов Мурманской области, государственных областных учреждений и предприятий;

– в коммерческих целях в случаях, установленных правительством Мурманской области.

Вместе с тем, допускается использование Герба Мурманской области, в том числе, его изображения: гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, если такое использование не является надругательством над Гербом Мурманской области.

Ещё одной инициативой, рассмотренной комитетом, стал законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в области противодействия коррупции».

Его центральной новеллой является норма, согласно которой лица, замещающие муниципальные должности, лица, замещающие должность главы местной администрации по контракту, претенденты на эти должности представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Проверка достоверности и полноты этих сведений осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Депутаты рекомендовали думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

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