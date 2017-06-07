Депутаты решали, сколько денег дать на наше лечение

6 июня в Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты обсудили и рекомендовали думе принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2016 год».

С информацией по данному вопросу выступил директор регионального ТФОМС В. Акульчев. В 2016 году доходы фонда составили 13 млрд 376 млн 492 тысяч 974,31 рубля - 99,7% от утверждённых бюджетом, расходы в целом исполнены в сумме 13 млрд 376 млн 983 тысячи 644,59 рубля - 99,5% от плана.

Комитет рассмотрел и одобрил в первом чтении проект закона, который вносит изменения в бюджет областного ТФОМС на этот год и последующие два. Доходы планируется уменьшить на 654 млн 817 тысяч 949,79 рубля, расходы – на 624 млн 80 тысяч 596,02 рубля в основном за счёт сокращения размера субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС.

Региональные парламентарии рекомендовали думе принять в первом чтении изменения в закон «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Стоимость программы на текущий год уменьшена на 92 млн 941,4 тысячи рублей, в следующем – увеличена на 1 млрд 639 млн 772,4 тысячи рублей, в 2019 году увеличение составит 2 млрд 28млн 721,5 тысячи рублей. Корректировки связаны с изменением размера федеральных субвенций. При этом сумма средств консолидированного бюджета Мурманской области на реализацию программы осталась прежней. Кроме того, уточняются нормативы объёма медпомощи и финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, оказываемой в стационаре и финансируемой из бюджета области. Также программа дополнена условиями и сроками проведения целевых профилактических осмотров и обследований, диспансеризации и профилактических медосмотров отдельных категорий граждан, включая подростков, студентов, обучающихся по очной форме и на бюджетной основе.