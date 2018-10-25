Депутаты решают: предлагается определить отдельную категорию получателей социальной выплаты – граждан, которым назначена пенсия

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Депутаты обсудили внесение в порядке законодательной инициативы в Государственную Думы ФС РФ изменения в федеральные законы, регулирующие государственную поддержку жителей ЗАТО.

Как прозвучало в ходе обсуждения вопроса, предлагаемые изменения направлены на исключение возможности неоднозначного толкования отдельных правовых норм, регулирующих вопросы постановки граждан на учёт в качестве претендующих на получение социальной выплаты, а также на повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан.

В частности, одна из поправок касается пенсионеров. В соответствии с законом встать на учёт для получения социальной выплаты могут только граждане, прекратившие трудовые или служебные отношения. В случае трудоустройства гражданин с учёта снимается. Однако для стоящих в очереди на переселения пенсионеров трудоустройство не является основанием для снятия их с учёта.

Как пояснил Михаил Ильиных, в целях установления единой правоприменительной практики и повышения социальной защиты предлагается определить отдельную категорию получателей социальной выплаты – граждан, которым назначена пенсия, и установить им право на постановку на учёт на основании назначения пенсии без условия прекращения ими трудовых или служебных отношений с расположенными на территории ЗАТО организациями.

Комитет поддержал данную законодательную инициативу.