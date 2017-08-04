Депутаты решили оставить Александра Абрамова в должности врио главы ЗАТО г.Североморск

Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск с насыщенной повесткой дня.

Традиционно был рассмотрен вопрос, связанный с уточнением бюджета текущего года. В основном перераспределены средства на работы, связанные с благоустройством города.

На период назначения и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Североморск депутаты своим решением возложили временное исполнение обязанностей главы ЗАТО, до вступления в должность вновь избранного главы ЗАТО, на Александра Павловича Абрамова.

Назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО, который будет проходить в два этапа. Сформирована конкурсная комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО в количестве 15 членов, из них 5 членов комиссии по представлению губернатора Мурманской области, 5 членов от Министра обороны и 5 от Совета депутатов. Совет депутатов в комиссии будут представлять депутаты Абрамов А.П., Алексеев Е.П., Сахарова Т.А., Халатов С.А., Карапетян К.В.

Депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование на один год двух объектов недвижимости местной Североморской общественной организации помощи животным «Право на жизнь». В план приватизации муниципального имущества внесены три нежилых здания в п.Североморск-3.

К сведению приняли депутаты отчет о деятельности контрольно-счётной палаты за 2016 год.