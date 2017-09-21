Депутаты решили поддержать медиков, обучающихся в ординатуре, ежемесячной стипендией в 5 тысяч рублей

Сегодня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Комитет рекомендовал думе принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области и о внесении изменений в закон Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями».

Ключевой нормой законопроекта является установление дополнительной меры социальной поддержки лицам, получившим высшее медицинское образование и обучающимся в ординатуре, в виде ежемесячной стипендии в пять тысяч рублей. Речь идёт о тех, кто поступил на обучение по целевому приёму и заключил с медицинской организацией договор о трудоустройстве, одним из условий которого будет обязанность проработать в ней три года.

– Считаю, что это правильно, потому что медицинские кадры нам крайне необходимы, – подчеркнула Надежда Максимова. – Поэтому и меры социальной поддержки, и ответственность тех выпускников, что к нам приходят, должны быть обеспечены нормативными актами.

Депутаты также рекомендовали думе принять во втором чтении и окончательной редакции проект закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «О государственной социальной помощи в Мурманской области».

Он призван упорядочить правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе имеющим детей, малоимущим одиноко проживающим гражданам и другим категориям.