Депутаты решили сохранить региональные льготы для граждан старшего возраста Мурманской области

Депутаты Мурманской областной Думы приняли в окончательной редакции законопроекты, сохраняющие право на получение в нашем регионе мер социальной поддержки гражданам старшего возраста.

Речь идёт о ветеранах труда, как регионального, так и федерального уровней по достижении мужчинами возраста 55 лет и женщинами – 50 лет при условии, что размер их материального обеспечения ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума установленного правительством области для трудоспособного населения, лицах предпенсионного возраста, работающих в сельских населенных пунктах и посёлках городского типа.

Кроме того, остаётся неизменным право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт граждан старше 70 лет при условии проживания с ними родственников предпенсионного возраста.

Также сохраняются льготы по транспортному налогу для физических лиц, соответствующих определенным условиям, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года, по аналогии с категорией лиц, являющихся получателями пенсий.