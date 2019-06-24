Депутаты решили вопрос о выплате региональным спортсменам единовременного денежного вознаграждения за победу и призовые места во всероссийских и международных соревнования

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту. Вёл заседание заместитель председателя комитета Владимир Ахрамейко. Депутаты рассмотрели изменения в региональный закон «О физической культуре и спорте в Мурманской области».

Документ дополняет основания выплаты единовременного денежного вознаграждения за победу и призовые места во всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

- Вознаграждение устанавливается победителям и призёрам Всемирных специализированных олимпийских игр, специальной олимпиады России, всемирной универсиады, в то же время из перечня исключаются победители и призеры кубка мира и Европы, - отметил Владимир Ахрамейко. - Для получения вознаграждения для спортсменов и тренеров вводится условие постоянного проживания на территории Мурманской области.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.