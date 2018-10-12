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Мурманская область. Арктика12.10.18 16:25

Депутаты Североморска оказали помощь приюту «Надежда»

К бродячим собакам люди относятся по-разному. Кто-то, кого собака укусила или напугала, выступают за то, чтобы их отлавливали и усыпляли, другие, наоборот, любят животных, готовы помогать им, создавать приюты. У каждого из них, своя правда.

Сегодня речь о тех, кто готов помочь животным, которых люди вначале взяли домой, а затем, выбросили на улицу.

В Североморске с мая 2016 года действует приют «Надежда», который создала предприниматель Ирина Горкавцева. Ей помогают волонтеры из общественной организации «Право на жизнь». Сегодня в приюте находится 100 собак. Понятно, что для содержания такого количества животных необходимо и питание, и средства гигиены, и помещение. С помещением помогли депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск согласовавшие передачу приюту в безвозмездное пользование двухэтажное здание. А с питанием, денежными средствами помогают неравнодушные жители флотской столицы. И не только. К примеру, семья Бачуриных из Мурманска выделила 120 тысяч рублей на возведение вокруг приюта металлического забора.

12 октября депутаты представительного органа власти флотской столицы посетили приют «Надежда» с тем, чтобы лично убедиться в целевом использовании здания. И приехали они не с пустыми руками. Депутаты и сотрудники аппарата Совета депутатов поддержали акцию «Миска корма» по сбору средств и продуктов для питания животных. С собой они привезли 40 килограммов сухого корма, бытовую химию, купленные на средства, собранные депутатами.

Узнав, что 40 жителей Североморска взяли под персональную опеку конкретных животных, выделяя на их содержание и питание по 1080 рублей в месяц, депутаты также решили, что под их опекой будет самая большая собака породы ньюфаундленд по кличке Чапа.

За 4 дня проведения акции в приют поступило более 40 тысяч рублей денежных средств. Появились желающие взять животных себе в дом. Таковых нашлось 6 человек.

Спонсоры-электрики установили отопительные приборы, с водоснабжением помог генеральный директор МУП «Североморскводоканал» депутат Александр Каменев.  Депутат Андрей Третьяк обещал передать приюту светильники, со стройматериалами обещал помочь депутат Игорь Соловьев. Увидев сломанную тачку для перевозки грузов, депутаты тут же пообещали приобрести новую.

Ирина Горкавцева и волонтеры готовы принять любую помощь. И эта помощь по-силам, как жителям, так и организациям флотской столицы.

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