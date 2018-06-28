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Мурманская область. Арктика28.06.18 08:20

Депутаты шлифуют законы о фонде капитального ремонта и ЖКХ

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять в первом чтении проект закона, вносящий изменения в закон «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» и статью 5 закона «О жилищном фонде Мурманской области».

Законопроект дополняет перечень документов для постановки на учёт решением суда об установлении факта постоянного проживания гражданина, а также исключает нормы, возлагавшие на заявителя обязанность по самостоятельному предоставлению документов, не предусмотренных федеральным законом.

Участники заседания рассмотрели законопроект «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области» и рекомендовали принять его в первом чтении. Он, в частности, определяет полномочия губернатора в данной сфере, содержание, порядок подготовки схемы территориального планирования Мурманской области.

 Депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области». Он разработан в целях приведения в соответствие с нормами Жилищного кодекса. В частности, предлагается: установить минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома, собственники помещений в котором формируют указанные фонды на специальном счёте в размере 50 процентов оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (оценочная стоимость будет определяться в соответствии с методическими рекомендациями, которые будут разработаны Минстроем России).

Также определён порядок информирования органами местного самоуправления о способах формирования фонда капитального ремонта и порядке выбора способа. Кроме того, предусмотрено приоритетное проведение в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе направить обращение к министру строительства и ЖКХ РФ В. В. Якушеву о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в части расчёта платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой энергии, учитывающего объём тепловой энергии, потребленной в двух и более многоквартирных домах.

- Речь идёт о так называемых домах по «сцепке», которые имеют единые инженерные сети, фундамент, и которые были оборудованы общим прибором учёта тепла, - пояснил Максим Белов. – С 2017 года начались проблемы - «ресурсники» не могут, основываясь на нормативные документы, принимать плату за услугу по отоплению по показаниям приборов учёта во всех этих домах. Людям приходят счета по нормативу. В связи с этим мы просим внести изменения в действующие правила и учесть интересы населения.

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28.06.18 09:30
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