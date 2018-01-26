Депутаты сняли пробу

В Мурманске продолжается серия депутатских проверок качества школьного питания. Сегодня народные избранники посетили очередное образовательное учреждение, на этот раз в Первомайском округе – школу № 31 (ул. Героев Рыбачьего, 58). Напомним, неделю назад депутаты побывали в гимназии №8, где попробовали, как и чем питаются мурманские школьники.

– В последние годы питание стало очень разнообразным. Понятно, что вкусы у всех разные. Одним нравятся сосиски, другим – котлеты. Но в школьной столовой главное, что все сбалансированно так, как это необходимо для детского организма, – отметила директор общеобразовательной школы №5, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова.

Стоит отметить, что рационом мурманских школьников уже 7 лет занимается Центр школьного питания. В каждом конкретном учебном заведении меню утверждает родительский комитет, при этом обязательно учитываются пожелания детей. Любое блюдо соответствует санитарно-гигиеническим требования, жестко регламентируется баланс питательных веществ.

– Очень важно, что налажен постоянный диалог между руководством школ, родителями и учениками, – рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Это помогает своевременно реагировать на предложения и пожелания юных мурманчан.