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Мурманская область. Арктика04.12.19 09:15

Депутаты собираются полностью запретить доступ коллекторам к долгам граждан за ЖКУ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года.

Как пишут «Известия», ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующий документ разработают в период с декабря 2019 года по январь 2020-го. Это не займёт много времени, потому что требуются поправки небольшого объёма.

Депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги, подчеркнул глава комитета.

«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», - заявил депутат.

Законодательный запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным взыскателям вступил в силу этим летом, однако его можно обходить через агентский договор. В ОНФ подчеркивают: даже полное отстранение коллекторов от работы с неплательщиками не решит проблему с незаконными практиками со стороны управляющих компаний. Например, такими как вывешивание листков с персональными данными и не уплаченной суммой.

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