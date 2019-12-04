Депутаты собираются разобраться в ситуации с транспортным обслуживанием населения на территории Мурманской области

Состоялось заседание Совета Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы состоится 12 декабря.

В центре внимания региональных законодателей будут проекты законов об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором чтении.

Во втором чтении региональные парламентарии рассмотрят законопроекты, вносящие изменения в действующие законы в сферах образования и социальной политики, в закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области, «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния».

В рамках заседания Думы пройдет «правительственный час» на тему: «О реализации государственной политики в сфере транспорта, дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области».