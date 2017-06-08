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Мурманская область. Арктика08.06.17 16:31

Депутаты согласились с дефицитным бюджетом региона

Сегодня дума приняла в третьем чтении проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Депутаты поддержали в окончательной редакции «летние корректировки» областного бюджета и утвердили параметры главного финансового документа региона.

Так в отношении 2017 года они составят: прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета в сумме 56 млрд 870 млн 647,7 тысячи рублей; общий объём расходов областного бюджета в сумме 58 млрд 932 млн 518,3 тысячи рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2018 года в сумме 19  млрд 212 млн 587,8 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тысяч рублей; дефицит областного бюджета в сумме 2 млрд 61 млн 870,6 тысячи рублей.

Общий объем доходов областного бюджета на 2017 год увеличен на 2 млрд 100  млн 519,0 тысяч рублей, или 3,8%.

Общий объём расходов областного бюджета в 2017 году увеличился на 4 млрд 240 млн рублей.

Основные «выросшие» статьи расходов: бюджетные назначения на компенсацию выпадающих доходов «ресурсникам»; субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, которые предоставляют услуги населению на муниципальных маршрутах по тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат; увеличение уставного капитала АО «Мурманэнергосбыт»; уточнение инвестиционных расходов бюджета на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям; иные цели.

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