Депутаты сохраняют льготы по транспортному налогу для физических лиц

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина.

- Начинается активная подготовка к принятию бюджета на 2019 год, - подчеркнул Борис Пищулин в своём комментарии к повестке дня. – Один из рассматриваемых сегодня законопроектов связан с распределением субвенций муниципалитетам в образовательной сфере. Проект закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам» определяет Порядок распределения и перераспределения единой субвенции, которая носит целевой характер, между муниципальными образовательными организациями.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

В центре внимания парламентариев был проект закона «О внесении изменения в статью 6 закона Мурманской области «О транспортном налоге», внесенный депутатами областной Думы. Он разработан с целью сохранения льготы по транспортному налогу для физических лиц, соответствующих определенным условиям, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года, по аналогии с категорией лиц, являющихся получателями пенсий.

Данный закон Мурманской области вступит в силу с 1 января 2019 года. Комитет рекомендовал его к принятию в первом чтении и окончательной редакции.