Мурманская область. Арктика20.06.17 13:22
Депутаты установят «сухой закон» на весь период проведения в муниципалитетах праздничных мероприятий, посвященных Дню молодёжи
Сегодня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты рассмотрели и рекомендовали думе принять в первом чтении региональный законопроект, который запрещает розничную продажу алкогольной продукции не только 27 июня, но и на весь период проведения в муниципалитетах праздничных мероприятий, посвященных Дню молодёжи.
Также комитетом одобрено принятие в первом чтении законопроектов, уточняющих полномочия правительства области и профильных региональных ведомств в сферах регулирования градостроительной деятельности и управления, распоряжения объектами казны Мурманской области.
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