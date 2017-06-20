Депутаты установят «сухой закон» на весь период проведения в муниципалитетах праздничных мероприятий, посвященных Дню молодёжи

Сегодня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты рассмотрели и рекомендовали думе принять в первом чтении региональный законопроект, который запрещает розничную продажу алкогольной продукции не только 27 июня, но и на весь период проведения в муниципалитетах праздничных мероприятий, посвященных Дню молодёжи.

Также комитетом одобрено принятие в первом чтении законопроектов, уточняющих полномочия правительства области и профильных региональных ведомств в сферах регулирования градостроительной деятельности и управления, распоряжения объектами казны Мурманской области.