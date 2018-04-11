Депутаты в поисках уполномоченного по правам человека в Мурманской области

Состоялось очередное заседание комитета Думы по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко. Депутаты рассмотрели предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области. На должность претендуют: Александр Патрикеев и Михаил Шилов.

Комитет рекомендовал включить в повестку дня заседания регионального парламента в мае 2018 года вопрос «О предварительном отборе кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области».