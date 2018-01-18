Депутаты внесли изменения в областной бюджет на 2019 и 2020 годы

Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, первый вице-губернатор Алексей Тюкавин, заместители губернатора Ирина Погребняк и Анатолий Векшин, руководители профильных министерств, представители муниципальных образований, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты региона. Вёл заседание глава областного парламента Сергей Дубовой.

В центре внимания депутатов был законопроект, вносящий изменения в главный финансовый документ региона. Корректировки касаются увеличения основных параметров областного бюджета на 2019 и 2020 годы. В следующем году около шестисот миллионов рублей будут направлены на строительство общеобразовательной школы и детского сада в Североморске, детских садов в Полярном и Печенге, в 2020 на эти же цели - более восьмисот миллионов.

Отмечалось, что необходимость внесения этих изменений связана с обеспечением софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования».

Региональные законодатели приняли проект закона в окончательном чтении.