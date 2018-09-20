Депутаты вносят изменения в закон об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект, вносящий изменения в закон об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Корректировки связаны с необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

- Дополнения касаются полномочий органов исполнительной власти по размещению на своем официальной сайте в сети «Интернет» реестров организаций отдыха и оздоровления детей, а именно, самодеятельных туристских маршрутов с их участием, - отметила Лариса Круглова.

Также обсуждался проект закона, уточняющий полномочия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Он даёт возможность проведения разъяснительной работы в отношении отдельных категорий детей, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних по вопросу недопустимости совершения ими в присутствии детей антиобщественных действий либо иных деяний, оказывающих отрицательное влияние на поведение ребенка.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении.