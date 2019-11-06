Депутаты возмущены плохой работой некоторых управляющих компаний Мурманска

Сегодня в Мурманске на территории Октябрьского округа прошла очередная проверка качества работы управляющих организаций. Управляющие компании должны регулярно, согласно графику работ, поддерживать в чистоте придомовую территорию. К сожалению, с этими обязанностями справляются не все.

– Сегодня были проверены дворы на улице Кирова, 24 и 28. Порой удивляет подход управляющих компаний к своей работе, за которую мурманчане платят живые деньги, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Уже сейчас в начале зимы мы видим колейность на проезжей части во дворах, отсутствие уборки снега. Обслуживающим организациям нужно начать выполнять свои обязательства согласно Жилищному кодексу.

Для борьбы с нерадивыми коммунальщиками специалисты административных округов совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска регулярно проводят рейды по проверке качества оказания услуг. Стоит отметить, что в этом вопросе у муниципалитетов очень серьёзная региональная поддержка.

– Сегодня только на территории Октябрьского округа будет проверено около 200 дворов, – прокомментировал начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Октябрьского административного округа Павел Воронин. – Как правило, после каждого замечания управляющая компания в кратчайшие сроки старается устранить недоработки. Однако некоторые коммунальщики продолжают упорствовать в своем бездействии, за что получают штрафы.

Если управляющая организация не выполняет свою работу, мурманчане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.