Депутаты вводят в региональный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» формулировку «социальная защита от безработицы»

27 июня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молод`жи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели проект закона, который в рамках приведения региональной законодательной базы в соответствие с федеральной, закрепляет за областной и муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав задачи, относящиеся не только к выявлению и пресечению случаев вовлечения детей в совершение противоправных действий, но и склонения их к суицидальным действиям.

Документ рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Комитет также одобрил к принятию в первом чтении и окончательной редакции региональный законопроект, который вводит в ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» формулировку «социальная защита от безработицы», относящуюся к указанной в законе категории граждан.