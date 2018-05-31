Депутаты выражают обеспокоенность ситуацией, сложившейся в регионе, в связи с ростом стоимости топочного мазута

Состоялось очередное заседание областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, первый заместитель губернатора А. Тюкавин, заместитель губернатора Р. Дурягин, представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, судебной власти, муниципальных образований, средств массовой информации. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В окончательной редакции принят проект закона, вносящий изменения в основной финансовый документ области. Корректировки затрагивают основные параметры областного бюджета. В законопроекте предусмотрены расходы на выплаты по заработной плате работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимального размера оплаты труда, закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения региона. Также выделены дополнительные средства на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в целях стабильного прохождения очередного отопительного сезона и снабжения населения коммунальными услугами. В проекте закона запланированы ассигнования на разработку проектно-сметной документации для строительства детских садов в Полярном, Североморске, Печенге.

Процедуру окончательного чтения прошли законопроекты, предусматривающие дополнительные меры социальной поддержки медицинским работникам.

Депутаты рассмотрели и приняли в окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в статью 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях». Корректировка, которая не касается юридических и должностных лиц, предполагает увеличение нижней границы размера штрафов за повторное нарушение правил благоустройства территории муниципального образования для граждан и физических лиц до 3 тысяч рублей, верхняя - 5 тысяч рублей - остается неизменной.

Дума одобрила внесение законодательной инициативы - проекта федерального закона об изменениях в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконное проникновение на объекты связи. За данные нарушения предлагается штрафовать на сумму от тридцати до ста тысяч рублей (сейчас от трех до пяти тысяч рублей). Парламентарии планируют направить законопроект в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ для проведения экспертной оценки.

Во втором чтении и окончательной редакции принят законопроект, вносящий изменения в региональные законы «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области». Он предусматривает передачу на муниципальный уровень полномочий по организации транспортного обслуживания и тарифного регулирования перевозок пассажиров и багажа.

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию о работе Управления федеральной почтовой связи Мурманской области – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в 2017 году и планах его развития. Парламентарии заострили внимание на доступности отделений связи в отдаленных населенных пунктах региона, на проблемах очередей, оперативности доставки почтовых отправлений, торговле сопутствующими товарами.

На заседании регионального парламента обсудили кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области. Большинством голосов от присутствующих депутатов избран Михаил Шилов. Его кандидатура должна пройти согласование с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Депутаты выражают обеспокоенность ситуацией, сложившейся в регионе, в связи с ростом стоимости топочного мазута и необходимостью значительного увеличения расходов бюджета Мурманской области на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям. Дума решила направить обращение к председателю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов для компенсации расходов бюджета Мурманской области, возникших в связи с увеличением цен на топочный мазут.