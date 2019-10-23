Депутаты взвалили на плечи Оксаны Демченко вопросы контроля и координации деятельности правительства, а также вопросы здравоохранения

Глава региона Андрей Чибис, представляя на заседании Думы Оксану Демченко, отметил её высокие профессиональные способности, а также достаточный опыт работы в региональных и федеральных органах государственной власти, в сфере бизнеса и жилищно-коммунального хозяйства. В компетенции первого замгубернатора будет общий контроль и координация деятельности правительства, а также вопросы здравоохранения.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на проблемах расселения ветхого и аварийного жилья в регионе, развития строительной отрасли, финансирования медицинских учреждений, вопросах оплаты труда работников бюджетной сферы, поддержки малого и среднего бизнеса.

Региональные парламентарии одобрили назначение О.Н. Демченко на должность первого заместителя губернатора Мурманской области и пожелали ей успешной работы по решению наиболее важных проблем развития нашей области.