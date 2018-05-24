Депутаты взялись за корректировку бюджета региона

Началось очередное заседание Мурманской областной Думы. Повестка дня заседания включает порядка 20 вопросов. В центре внимания депутатов будет проект закона о внесении изменений в областной бюджет текущего года. Корректировка затрагивает основные параметры бюджета.

В своем комментарии перед началом заседания глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда, запланированы расходы на проектно-сметную документацию на строительство детские сады в Полярном, Североморске, Печенге, решение других социально значимых вопросов.

Также планируется рассмотреть ряд законопроектов, направленных на привлечение в регион высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения. В частности, речь пойдёт о дополнительных мерах соцподдержки, о «медицинской ипотеке».