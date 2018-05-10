Депутаты задали главе ЗАТО Североморск вопросы, ответы на которые хотели бы услышать в ходе ежегодного отчета

8 мая заседание постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО город Североморск началось не совсем обычно. Евгений Алексеев, председатель Совета депутатов, вручил Благодарственные письма Наталье Цвирко, Людмиле Чертковой и Наталье Мартыщенко - членам участковых избирательных комиссий - за высокий профессионализм, компетентность и активное участие в выборах Президента Российской Федерации.



15 мая перед депутатами и жителями флотской столицы с ежегодным отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации ЗАТО город Североморск за 2017 год выступит глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков. На заседании постоянной комиссии депутаты задали Владимиру Евменькову ряд вопросов, ответы на которые хотели бы услышать в ходе ежегодного отчета.



Депутаты приняли также решение вынести на обсуждение вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО город Североморск.



