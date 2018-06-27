Депутаты законодательно устанавливают страховые и социальные гарантии работникам об аварийно-спасательной службы

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. В центре внимания парламентариев был законопроект Мурманской области об аварийно-спасательной службе (АСС) и аварийно-спасательных формированиях региона.

Он определяет полномочия органов государственной власти в сфере деятельности областной АСС, а также устанавливает страховые и социальные гарантии работникам службы.

- Документом предусматривается единовременное пособие, выплачиваемое в случае гибели спасателей, заболеваний, полученных в период службы или увечий, исключающих для них возможность дальнейшей работы, - отметил Михаил Ильиных.

Депутаты рекомендовали Думе принять проект закона в первом чтении.

Также комитет одобрил внесение в порядке законодательной инициативы в ГД проекта федерального закона, вносящего изменения в отдельные законодательные акты РФ в части предоставления мер государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории закрытого административно-территориального образования. Он направлен на устранение ряда вопросов, возникающих при реализации действующего порядка постановки на учёт граждан, желающих выехать из ЗАТО.