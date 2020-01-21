Депутаты заслушали отчёт начальника межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной

21 января состоялось первое в 2020 году заседание Совета депутатов, которое провел председатель представительного органа власти флотской столицы Евгений Алексеев. В заседании Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Депутаты приняли решение об опубликовании проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» для учёта мнения населения и назначения даты проведения публичных слушаний. Публичные слушания состоятся 25 февраля в 18.00. До этого времени у жителей Североморск будет возможность внести свои предложения изменений в Устав.

Предлагаемые изменения в Устав ЗАТО г. Североморск вносятся для того, чтобы он в полной мере соответствовал федеральному и региональному законодательству.

Свои пожелания высказал присутствовавший на заседании член КПРФ Юрий Князев.

Депутатами внесены изменения в бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Изменения коснулись только текстовой части в отношении дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

Прогнозируемый объем доходов остается без изменений в сумме 3 млрд 838 млн 466,6 тысячи рублей, а объём расходов в сумме 3 млрд 922 млн 587,4 тысячи рублей. Дефицит бюджета составляет 84 млн 120,8 тысячи рублей.

Внесены изменения в Ппложение об Управлении финансов администрации ЗАТО г. Североморск, в положение о бюджетном процессе, в решение Совета депутатов об образовании Контрольно-счётной палаты и утверждении её структуры, утверждён порядок осуществления Контрольно-счётной палатой ЗАТО г. Североморск полномочий по внешнему муниципальному контролю.

Депутаты утвердили положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва. Заместителем председателя Совета депутатов осуществляющего свои полномочия на постоянной основе вместо депутата Татьяны Сахаровой, которая перешла на другую работу, избран депутат, кандидат экономических наук Игорь Козинский.

Был также заслушан отчёт начальника межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной «О состоянии криминогенной обстановки и обеспечении правопорядка на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по итогам 12 месяцев 2019 года.

Выступивший с докладом подполковник полиции Сергей Вешняков отметил, что в течение последних двух лет отмечалась тенденция снижения числа административных правонарушений, происшествий и преступлений.

47,5% составляют преступления имущественного характера. Снизилось на 13,4% количество преступлений, совершенных против личности, число краж уменьшилось на 5,8%. С 2-х до 8-ми выросло число вымогательств и с 6-ти до двух уменьшилось число угонов автотранспорта.

На 20,7% уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Число раскрытых преступлений выросло на 56,8%. Эффективность раскрываемости 100,0% составила по следующим видам преступлений: причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, присвоение и растрата, квартирные кражи, угоны, применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов, незаконный оборот алкоголя, незаконная добыча биоресурсов, ДТП со смертельным исходом.

Принятые организационные и практические меры в целом позволили сохранить контроль по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в общественных местах и на улицах обслуживаемой территории, резонансных преступлений, преступлений, повлекших тяжкие последствия, в общественных местах и на улицах не допущено.

Сергею Вешнякову были заданы вопросы, касающиеся деятельности участковых уполномоченных, сотрудников ДПС и ППС, депутатом фракции партии «Единая Россия» Татьяной Сахаровой и другими участниками заседания. С особой остротой обсуждался вопрос о необходимости активизации совместной деятельности полиции и органов местного самоуправления по борьбе с распространением и профилактикой употребления никотиносодержащих смесей.