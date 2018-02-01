«Деревенские зарисовки» - объединить людей, любящих свой край
Выставка фотографа Алексаея Щукина «Деревенские зарисовки» организована в рамках проекта «Открытая площадка». Проект предназначен объединить людей, любящих свой край. Цель проекта – популяризация традиционной культуры русского Севера, семейных ценностей, профессионального мастерства.
На открытие выставки пришли жители Мурманска, учащиеся и представители общественных организаций. Перед гостями музея выступил ансамбль «Русские узоры» Дома культуры «Гармония» поселка Молочный Мурманской области.
Автор фотографий Алексей Щукин рассказал о своём творчестве и провёл краткую экскурсию по выставке.
Выставка представляет авторские работы фотографа, сделанные в 2012-2013 гг. На фотографиях запечатлел быт и жизнь деревень Кирилловского района Вологодской области.
Временная экспозиция дополнена предметами декоративно-прикладного искусства из фондов Мурманского областного краеведческого музея - вологодским кружевом и изделиями из шемогодской прорезной бересты 1950-1970 гг.