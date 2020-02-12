Десант из Мурманской области высадился в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова

Специалисты регионального Министерства здравоохранения и представители медицинских организаций Мурманской области встретились со студентами Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова.

Медицинские организации региона были представлены Мурманским областным клиническим многопрофильным центром, областным онкологическим диспансером, областной клинической больницей им. П.А. Баяндина, Мурманской городской поликлиникой № 1, Мурманской городской детской поликлиникой № 4, Мончегорской и Печенгской ЦРБ, областной станцией скорой медицинской помощи, Оленегорской ЦГБ.

В ходе встречи, в которой приняли участие около 100 человек, обсуждалась возможность заключения договоров о целевом обучении для Мурманской области со студентами 3-4-х курсов; студентам 5-6-х курсов была предложена перспектива прохождения ординатуры на целевой основе.

По итогам мероприятия между Министерством здравоохранения Мурманской области и руководством центра по взаимодействию с выпускниками Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова была достигнута договоренность о проведении встречи с выпускниками образовательных организаций Мурманской области. Её участники – школьники – смогут узнать информацию об университете, возможностях поступления и целевого обучения, а также направлениях подготовки. Встреча пройдёт на базе Мурманского областного клинического многопрофильного центра в 2020 году, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.