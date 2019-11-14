«Десант» топ-менеджеров госкорпорации «Ростех» и компаний, работающих в сфере цифровизации, высадился в Мурманске

В пакете предложений «Ростеха» для органов власти – целый ряд готовых проектов, каждый из которых можно интегрировать практически в любой регион или город. В их числе – «Умное ЖКХ», «Умный городской транспорт», интеллектуальные системы обеспечения общественной безопасности и многое другое.

Внедрение разработок госкорпорации «Ростех» в Мурманской области в рамках проекта «Умный регион» стало темой обсуждения в ходе встречи членов регионального правительства с делегацией «Ростеха» во главе с директором по особым поручениям Василием Бровко.

Как отметил директор по особым поручениям ГК «Ростех» Василий Бровко, корпорация стремится быть первой в рамках формирующегося национального тренда, связанного со строительством «умных» безопасных городов.

«Сегодня цифровые возможности открывают огромные перспективы для населения и повышают эффективность работы государства. Нам очень хотелось бы, чтобы опыт, накопленный внутри корпорации, был использован для внедрения самых лучших решений, которые по-настоящему служили бы регионам, в том числе Мурманской области. К тому же важно понимать, что «цифра» – это динамичный процесс, и технологии регулярно обновляются. В их использовании должна быть как экономическая целесообразность, так и технологическая актуальность. Надеюсь, что на базе этих двух ценностей мы и будем реализовывать наши совместные задачи», – подчеркнул Василий Бровко.

Мурманская область в первую очередь заинтересована в использовании наработок «Ростеха» в сфере обеспечения общественной безопасности (системы видеонаблюдения и видеоаналитики), экологической безопасности, в создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Область готова наладить сотрудничество с госкорпорацией «Ростех» не только в сфере цифровизации повседневной жизни Заполярья, но и в других ключевых для развития региона отраслях.