Дешевеющая нефть потащит рубль за собой

Нефть дешевеет утром в среду, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) об увеличении запасов «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов. Согласно отчёту «API», запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, неожиданно выросли на 851 тысячу баррелей, до 509,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,6 миллиона баррелей. Кроме того, запасы бензина увеличились на 1,4 миллиона баррелей.

По мнению гендиректора одного из крупнейших в мире нефтетрейдеров «Vitol» Яна Тейлора, цены на нефть марки Brent будут оставаться в диапазоне 40-55 долларов за баррель в течение нескольких следующих кварталов, пишет агентство «Рейтер». Это связано с тем, что более высокий уровень добычи в США мешает восстановлению баланса на рынке.

«Все (инвесторы. - Ред.) были ориентированы на восстановление баланса на рыке и сокращение запасов (нефти. - Ред.) во втором квартале. ... Но к настоящему моменту этого не случилось», - цитирует агентство Тейлора.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,3826 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 49,83 копейки. Однако к последней сделке 27 июня доллар снизился на 10,24 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 1,52 рубля и составил 67,4728 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро почти не изменился.