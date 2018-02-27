Десять команд приняли участие в военно-патриотическом турнире «Кадетские игры»

10 команд из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Оленегорска и Заозерска приняли участие в военно-патриотическом турнире «Кадетские игры», который состоялся в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Конкурсная программа турнира включала интеллектуальные, творческие и спортивные состязания – команды продемонстрировали исполнение строевой песни и умение выполнять отделением строевые приемы, представили литературно-музыкальные композиции, посвященные подвигам защитников России, и приняли участие в историческом квесте.

Первое место разделили команды «Варяг» Североморского кадетского корпуса и «Полярные нахимовцы» Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Второе место заняла команда «Патриот» мурманской школы №56, третье – команда «Юные спасатели МЧС» школы № 4 Мурманска.

Лучшим командиром признан Александр Великоборец – капитан команды «Варяг» Североморского кадетского корпуса.