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Мурманская область. Арктика31.10.19 07:15

«Десятка» отметила 60-летие!

30 октября в Музейно-выставочном комплексе флотской столицы прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию средней общеобразовательной школы № 10 ЗАТО г. Североморск. В зале, в котором была развернута выставка, посвященная истории и достижениям школы, собрались педагоги, ветераны школы, её выпускники. Поздравить педагогический коллектив школы пришли председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, начальник Управления образования Юлия Гладских.

10-я средняя школа славится своими стабильно высокими показателями в обучении и воспитании учащихся. Тысячи её выпускников стали инженерами, педагогами, врачами, военнослужащими, работают на производстве и в сферах обслуживания. К примеру, Марианна Щеткина стала министром труда и социальной занятости Беларуси. Многие выпускники после окончания вузов вернулись в Североморск. Нина Шарова возглавляла Управление образования, среди выпускников депутаты Алевтина Дворцова и Татьяна Сахарова, многие офицеры этой школы служат на Северном флоте, а есть и те, кто вернулся преподавателем в родную школу.

Исполняющая обязанности директора средней школы № 10 Ольга Гром высказала слова благодарности своим коллегам за преданность своему делу, за добросовестное отношение к обучению и воспитанию школьников.

Евгений Алексеев пришёл поздравить педагогов не только как должностное лицо. Две его дочери закончили эту школу, а сейчас в ней учатся две внучки. Он поблагодарил педагогов за тот вклад, который они вносят в обучение школьников, пожелал им новых успехов в образовательном процессе и благодарных учеников. 

«Именно трудом учителей страна в советские годы в кратчайшие сроки ликвидировала безграмотность. Именно воспитанники наших педагогов первыми в мире запустили человека в космос, овладели мирным атомом, а многое из созданного нашими учёными, конструкторами, инженерами не удалось превзойти иностранцам до сих пор. Советская система образования была самая лучшая в мире. И я рад приветствовать в этом зале последователей великих отечественных педагогов», - сказал Евгений Алексеев. 

Юлия Гладских отметила богатую 60-летнюю историю школы, выпустившую из своих стен в большую жизнь тысячи своих воспитанников. Особо она отметила ветеранов школы, которые, как подчеркнула Юлия Владимировна, навсегда останутся в благодарных сердцах их бывших учеников.

Среди ветеранов школы – Антонина Ивановна Киселева, трудовой стаж которой насчитывает 45 лет.

Педагогов поздравила с юбилеем школы член родительского комитета Ирина Белозерцева, представительница Североморской Централизованной библиотечной системы Наталья Лизавенко, а музыкальными номерами учащиеся Североморской музыкальной школы.  

Евгений Алексеев и Юлия Гладских вручила грамоты и подарки педагогам-ветеранам средней школы № 10.

 

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