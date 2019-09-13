Детали деловой программы ХIV специализированной выставки-конференции «СевТЭК» обсудили на заседании организационного комитета

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХIV специализированной выставки-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс-2019». В заседании приняли участие президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер, представители компаний-организаторов отдельных мероприятий в рамках «СевТЭК», профильных региональных органов власти.

Основной вопрос повестки – содержание деловой программы выставки-конференции. На площадке «СевТЭК» в текущем году планируется обсудить следующие актуальные вопросы: развитие энергетики арктических территорий, использование возобновляемых источников энергии, реализация проекта «Умный город» на территории Мурманской области, новации в жилищном законодательстве, реформа обращения с ТКО, упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям.

В экспозиционной части выставки будут продемонстрированы лучшие проекты, цифровые технологии и разработки в энергетической отрасли и ЖКХ.

В течение двух дней на площадке «СевТЭК» будет работать зона консультаций по организации технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Впервые в рамках «СевТЭК» планируется организация видеотрансляции в социальных сетях с одного из круглых столов.

XIV специализированная выставка-конференция «СевТЭК-2019» состоится 11-12 ноября в деловом центре «Арктика», организатором выступает конгрессно-выставочная компания «МурманЭКСПОцентр» при поддержке правительства Мурманской области.