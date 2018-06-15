Детепад в Мурманской области продолжается: в Ковдоре из окна дома выпал 4-летний мальчик

В связи с очередным падением ребёнка из окна дома Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области призывает родителей не оставлять детей без присмотра!

Сегодня по факту падения 4-летнего мальчика из окна квартиры на третьем этаже одного из домов по улице Чехова в Ковдоре следственными органами регионального СКР организовано проведение процессуальной проверки.

Ребёнок в результате падения получил телесные повреждения (степень тяжести устанавливается) и госпитализирован в медучреждение.

Следствием будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым ребёнок имел беспрепятственный доступ к окну и где находились его родители в это время.