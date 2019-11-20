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Мурманская область. Арктика20.11.19 09:15

Детей зимой из транспорта высаживать не будут!

По инициативе руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова в ОАО «Электротранспорт города Мурманска» состоялась рабочая встреча сотрудников управления и руководства общества по вопросу высадки несовершеннолетних пассажиров из транспортных средств.

Следователь по особо важным делам контрольно-следственного отдела регионального следственного управления Кирилл Белых проинформировал присутствующих о деятельности ведомства, направленной на повышение эффективности профилактики совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. Особое внимание уделено проблеме высадки несовершеннолетних пассажиров из транспортных средств в зимний период времени в условиях низких температур.  Ранее сотрудниками следственного управления проводилась проверка по инциденту, в ходе которого девочка вышла из троллейбуса  из-за отсутствия печати на проездном документе. Кирилл Белых указал участникам мероприятия на то, что высадка несовершеннолетних детей, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребёнка. В связи с чем, предложил руководству ОАО «Электротранспорт»  провести соответствующие инструктажи с водителями и кондукторами транспортных средств о недопустимости высадки несовершеннолетних пассажиров из транспортных средств.

В своём выступлении руководитель ОАО «Электротранспорт города Мурманска» Сергей Коробков сообщил о том, что работа в данном направлении ведётся и в целях недопущения подобных ситуаций, издан приказ о запрете водителям и кондукторам высаживать из транспортных средств несовершеннолетних пассажиров, не имеющих возможности оплатить проезд.  

Сотрудники  следственного управления обращаются к родителям несовершеннолетних детей и призывают их контролировать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда, а также печати образовательного учреждения на проездном документе.

 

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