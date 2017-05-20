Дети до 14 лет лов атлантического лосося могут осуществлять бесплатно

В Мурманской области в текущем году во время лицензионной рыбалки стоимость именных разовых путевок (лицензий) на лов атлантического лосося (сёмги) по правилам «поймал-изъял» в течение 6 часов на для иностранных граждан установлена в 2000 рублей, для россиян и граждане стран ТС - 370 рублей, для жителей Мурманской области - 300 рублей.

Жители г.Кола, п.Молочный, п.Кильдинстрой, п.Зверосовхоз, п.Шонгуй, п.Магнетиты, с.Лопарская (на РПУ: Кола 1, Кола 2) будут платить всего 250 рублей. Для пенсионеров (по возрасту, достигшие: мужчины - 55 лет; женщины – 50 лет), участников (ветераны) боевых действий и саамов тариф ловлю составляет 200 рублей.

Совсем от платы освобождены участники Великой Отечественной войны, дети до 14 лет (в сопровождении взрослых), ветераны органов рыбоохраны России, почётные и заслуженные работники рыбного хозяйства (отрасли).