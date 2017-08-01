Дети из летнего оздоровительного лагеря отправятся в «Шоколадное царство»

2 августа 11.00 в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится познавательный час «Шоколадное царство» для детей из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 18.

Ребят ждёт увлекательное виртуальное путешествие в мир шоколада. Они познакомятся с историей создания шоколада, узнают интересные факты об этом сладком лакомстве, увидят музеи шоколада и шоколадные скульптуры, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса.

Участники мероприятия узнают, чем полезен шоколад, а затем ответят на вопросы шоколадной викторины и поиграют в игры «Составь слова» и «Марс или Сникерс».